Программу «Семейная ипотека» под 6% годовых запустили в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 17 января. / ТАСС /. Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования (ВАИЖК) начало в среду прием заявок от жителей региона на участие в новой льготной программе на приобретение жилья «Семейная ипотека». Эта программа предусматривает минимальный трехлетний льготный процентный период, когда ставка составит 6% годовых, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Новой программой «Семейная ипотека», которая начинает действовать с сегодняшнего дня, могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй и (или) третий ребенок. По условиям программы, при рождении второго ребенка льготный период составит три года; при рождении третьего — пять лет; при рождении второго и третьего — восемь лет. При этом размер первоначального взноса должен быть не менее 20%, максимальная сумма займа — 3 млн рублей", — рассказали в пресс-службе.

В конце ноября президент России Владимир Путин предложил запустить с 2018 года специальную программу по ипотеке для семей, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок.

По словам главы государства, покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

На декабрьском заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень подчеркнул, что на базе стандартов АИЖК субсидированную ипотеку предоставят указанным семьям, и не только по вновь выданным кредитам. Правительством РФ предусмотрена возможность рефинансировать уже полученные жилищные займы.

По данным Центрального Банка РФ, в январе-ноябре 2017 года жителям Волгоградской области предоставлено более 14 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 21,6 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года рост объемов ипотечного кредитования в регионе составил 37,6%.

Этот показатель выше чем в среднем по стране на 3,3%.