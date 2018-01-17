«Нафтогаз» возобновит закупки российского газа

Андрей Коболев. Украина возобновит закупки российского газа, сообщил председатель правления "Нафтогаза"

Он объяснил это тем, украинская компания считает стоимость газа, предложенную "Газпромом" , «привлекательной». Коболев также отметил, что в 2018 году стране нужно будет выбрать минимальный объем. И то, что «Газпром» должен продать Украине пять миллиарда кубометров газа в год по цене ниже европейской, — позитивно.

Напомним, в декабре прошлого года Стокгольмский арбитражный суд поставил точку в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом». Он обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за газ, который уже поставлен, а также уменьшил годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров.

При этом принцип «бери или плати» арбитраж оставил в силе для 80 процентов обозначенного минимального объема. Украина перестала закупать газ в России 25 ноября 2015 года.