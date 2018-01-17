Волгоградцы начали подавать заявки на получение ипотеки со ставкой 6%

17 января ВАИЖК начало принимать от волгоградцев заявки на участие в новой программе «Семейная ипотека», предусматривающей льготный процентный период, в течение которого ставка составит 6% годовых.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, принять участие в программе могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй и (или) третий ребенок. «Покупать квартиру на первичном рынке можно как на этапе строительства, так и готовую — от застройщика, инвестора. Кроме того, механизм может быть использован для рефинансирования текущего ипотечного кредита, выданного на те же цели», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что при рождении второго ребенка льготный период составит три года; при рождении третьего — пять лет; при рождении второго и третьего — восемь лет. При этом размер первоначального взноса должен быть не менее 20%, а максимальная сумма займа — три миллиона рублей.

Более подробную информацию об участии в программе можно получить по телефонам (8442) 22-05-55 в Волгограде, (8443) 40-07-27 в Волжском, а также на сайте ВАИЖК.