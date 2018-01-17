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Выручка «Эталона» от продажи недвижимости в 2017 году увеличилась на 16%
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Выручка «Эталона» от продажи недвижимости в 2017 году увеличилась на 16% 

РИА Недвижимость 17 января 2018
МОСКВА, 17 янв — РИА Недвижимость. Денежные поступления группы «Эталон» от продажи недвижимости в 2017 году увеличились на 16% по сравнению с показателем за 2016 год и составили 46,147 миллиарда рублей, говорится в сообщении группы.
По данным компании, в 2017 году были введены в эксплуатацию объекты общей реализуемой площадью 423 тысячи квадратных метров, покупателям было передано 454 тысячи квадратных метров площадей, что на 37% выше результата за 2016 год.
Количество новых контрактов в 2017 году увеличилось на 3% — до 9,916 тысячи. Продажи по новым контрактам выросли на 3% — до 512,161 тысячи квадратных метров и на 6% в денежном выражении — до 50,24 миллиарда рублей, отмечается в материалах.
В четвертом квартале 2017 года денежные поступления компании от продаж недвижимости составили 14,7 миллиарда рублей, что на 32% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
В 2018 году компания планирует ввести в эксплуатацию 480 тысяч квадратных метров и реализовать недвижимость на сумму около 57 миллиардов рублей, что на 13% больше, чем в 2017 году, для каждого показателя, говорится в сообщении.
ГК «Эталон» (Etalon Group) основана в 1987 году, является одним из крупнейших застройщиков жилья в России. Группа фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
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