Зарплатные аутсайдеры. Почему воронежским специалистам мало платят?

Хотя местные власти то и дело рапортуют об успехах в развитии экономики, вслед за которыми, очевидно, должен расти и уровень жизни населения, на деле всё гораздо сложнее. По размеру зарплат специалисты в Воронеже занимают одно из последних мест среди крупных городов страны.

Четвёртые с конца

Согласно недавнему исследованию компании HeadHunter, Воронеж по итогам 2017 года занял в зарплатном рейтинге городов-миллионников и двух городов-кандидатов в «миллионеры» только 14-е (из 17) место.

При подсчётах использовались данные от более чем 750 работодателей о средних зарплатах для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист» до вычета подоходного налога, с учётом бонусов и премий. Так вот, в Воронеже размер такой зарплаты составил 34 тыс. 12 рублей. Самые высокие зарплаты традиционно оказались у москвичей — почти 83 тыс. руб., петербуржцев — 55,3 тыс. руб. и жителей Владивостока — 55 тыс. рублей. Кстати, согласно последней переписи, в 2010 году численность жителей Владивостока составляла всего 606,5 тыс. человек. При этом специалисты Дальневосточного федерального округа оказались по уровню зарплат на втором месте в стране, опередив даже Ленинградскую область, — в среднем они получают 58,7 тыс. рублей.

Обогнали воронежцев по уровню доходов также Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара, Челябинск, Краснодар (пока тоже не миллионник), Нижний Новгород и Казань. Меньше воронежцев зарабатывают лишь дипломированные жители Омска, Уфы и Волгограда. В последнем средняя зарплата «специалиста» составляет всего 28,5 тыс. рублей.

Если же говорить о среднемесячной заработной плате в регионе, то, по данным Воронежстата, в январе — октябре 2017 г. она составляла 27,6 тыс. рублей. Таким образом, в общероссийском рейтинге зарплат по итогам года область заняла 49-ю строчку из 85. По подсчётам аналитиков, доля тех, кто в Воронежской области получает менее 10 тыс. руб. в месяц, достигает 15% (в среднем по России — 11%), лишь 1,3% населения имеют доходы свыше 100 тыс. руб. в месяц, и по этому показателю мы тоже в аутсайдерах.

Хороший знак

Видимо, стоит признать, что в нашем городе мало уникальных и продвинутых производств, специалистам которых целесообразно платить большие деньги. Но очевидно, что потенциал Воронежа — крупного центра вузовской науки — по-настоящему просто не раскрыт.

«Низкая зарплата в крупном городе — это хороший знак для инвесторов открывать новые предприятия именно здесь, и этот факт надо обязательно использовать в диалоге с ними, — считает экономический консультант Евгений Гаврилов . — Почему в Воронеже сложилось именно так — это вопрос структуры региональной экономики. Те отрасли, которые преобладают у нас, не могут платить зарплату выше предела экономической разумности. Что делать, чтобы в городе повысились зарплаты? Привлекать новых инвесторов, чтобы увеличивать конкуренцию на рынке труда и стимулировать предпринимательство в среде сегодняшних наёмных работников».

Помимо этого, экономист предположил, что в Воронеже ситуация на самом деле несколько лучше, чем показатели в рейтинге. Возможно, у нас сильны именно те отрасли, где нередко платится «серая» зарплата, и реальные цифры просто не попадают в официальную статистику.

Вот и воронежский экономист Елена Стукалова объясняет невысокие по сравнению с другими городами-миллионниками местные зарплаты тем, что у нас плохо развита крупная промышленность, преобладают сетевые торговые центры, где оклады рядовых сотрудников, как правило, небольшие. А в малом бизнесе, возможно, сказывается элементарная жадность — там наёмным работникам никогда не платили хорошо.