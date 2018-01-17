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«Повышение доступности ипотеки не может быть проведено принудительными методами»
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«Повышение доступности ипотеки не может быть проведено принудительными методами» 

РИА «ФедералПресс» 17 января 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Как-то забылись лозунги пятнадцатилетней давности, выдвигаемые от новой тогда партии „Единая Россия“, что „к 2008 году каждая семья в России будет обеспечена отдельной квартирой или индивидуальным домом“. С 2008 года прошло десять лет, а „воз и ныне там“. И опять те же грабли. Опять поручено увеличить количество семей, ежегодно берущих ипотеку. Опять Президент поручил то-то и то-то. А как обеспечить если у нас около 60% населения городов попадает в категорию — малоимущие.
Как обеспечить? Если намечена программа кардинального изменения схемы финансирования жилищного строительства — переход к проектному финансированию, которая видимо повысит стоимость строительства на первом этапе. Как обеспечить? Если рынок ипотечных ценных бумаг находится в зачаточном состоянии и считается рискованным.
Опять реформирование экономики идет в форме указов Президента, а не в виде законов, проводимых через Госдуму и проходящих при этом широкое обсуждение.
Разумеется, развитие жилищного строительства и повышение доступности ипотеки дело очень хорошее и важное. Но оно не может быть проведено принудительными методами, при котором почти наверняка увеличится нагрузка на бюджет, пополнение которого ляжет бременем на тех же граждан и молодые семьи которым нужна ипотека. Не лучше ли заняться вещами более фундаментальными и важными с точки зрения развития экономики — инвестиционным климатом, стабильностью национальной валюты, структурными экономическими реформами, проблемами технологического развития, решением региональных проблем. Ведь без решения этих, важнейших для российской экономики проблем, никакое развитие и повышение доступности ипотеки невозможно. Тогда такие экономические показатели как темпы роста ВВП, рост реальных доходов населения, снижение уровня бедности будут улучшаться, а ипотека и ее доступность это уже производная от этих показателей и ее доступность увеличится естественным образом».
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