Ввод жилья в Омской области упал в 2017 году почти вдвое

ОМСК, 17 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров /. Ввод в эксплуатацию жилья в Омской области упал в 2017 году по сравнению с 2016 годом почти вдвое — с более чем 772 тыс. кв. м до 438 тыс. кв. м, это произошло из-за снижения покупательской способности населения и падения объемов продаж, сообщил ТАСС замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса региона Сергей Кошелев

"В Омской области в 2017 году введено в эксплуатацию 438 тыс. кв. м жилья. Один из факторов, повлиявших на ситуацию, связан со снижением покупательской способности населения", — сказал Кошелев.

Он отметил, что около 25% построенных в Омской области квартир остаются нераспроданными. «А это порядка 4 млрд руб. замороженных и не пущенных в оборот средств», — подчеркнул замминистра.

По его словам, для исправления ситуации правительство области выделило из регионального бюджета 360 млн руб. для субсидирования ипотечного кредитования. «Это позволит снизить процентную ставку до 6% годовых, а первоначальный взнос — с 20% до 10%. По расчетам специалистов, это оживит рынок жилья и позволит привлечь в отрасль около 2 млрд руб.», — сказал Кошелев.