Доходы от телеправ топ-6 чемпионатов Европы в 11 раз выше, чем у остальных 48 лиг

Доходы от реализации телеправ топ-6 чемпионатов Европы в 11 раз превышают этот показатель у остальных 48 лиг, сообщает ТАСС со ссылкой на УЕФА . При этом расхождение по объемам доходов от призовых УЕФА составляет менее двух к одному. Первое место по количеству доходов клубов от продажи телеправ занимает чемпионат Англии — 2,27 миллиарда евро. Следом идут Италия (1,01 миллирда), Испания (937 миллионов), Германия (751 миллион), Франция (502 миллиона) и Турция (286 миллионов). Россия располагается на 14-й строчке — 29 миллионов евро. Отмечается, что продажа телеправ покрывает лишь 4 процента бюджетов российских клубов — это наименьший показатель среди 20 ведущих футбольных чемпионатов.