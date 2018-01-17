Ещё
Доходы от телеправ топ-6 чемпионатов Европы в 11 раз выше, чем у остальных 48 лиг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы от телеправ топ-6 чемпионатов Европы в 11 раз выше, чем у остальных 48 лиг 

Спорт-Экспресс 17 января 2018
Доходы от реализации телеправ топ-6 чемпионатов Европы в 11 раз превышают этот показатель у остальных 48 лиг, сообщает ТАСС со ссылкой на УЕФА. При этом расхождение по объемам доходов от призовых УЕФА составляет менее двух к одному.
Первое место по количеству доходов клубов от продажи телеправ занимает чемпионат Англии — 2,27 миллиарда евро. Следом идут Италия (1,01 миллирда), Испания (937 миллионов), Германия (751 миллион), Франция (502 миллиона) и Турция (286 миллионов).
Россия располагается на 14-й строчке — 29 миллионов евро. Отмечается, что продажа телеправ покрывает лишь 4 процента бюджетов российских клубов — это наименьший показатель среди 20 ведущих футбольных чемпионатов.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пелагея попросила поменьше ругать российских спортсменов Никита Симонян – британцам: "Если не будете участвовать на чемпионате мира, его проведут и без вас" Жена Аршавина полностью оплатила убытки "Аэрофлота" из-за задержки рейса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки64
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина87
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»374
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение