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Рубль не определился с динамикой на открытии торгов
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Рубль не определился с динамикой на открытии торгов 

Газета.Ru 18 января 2018
В частности, курс доллара вырос на 6 коп. и составил 56,81 руб.
Курс евро снизился на 3 коп., до 69,24 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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