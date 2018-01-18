Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

В частности, курс доллара вырос на 6 коп. и составил 56,81 руб.

Курс евро снизился на 3 коп., до 69,24 руб.

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