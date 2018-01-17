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В Литве количество трудовых мигрантов выросло больше чем наполовину
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В Литве количество трудовых мигрантов выросло больше чем наполовину 

Sputnik Литва 17 января 2018
Фото: Sputnik Литва
ВИЛЬНЮС, 17 янв — Sputnik. В конце прошлого года в Литве работали около 12 тысяч трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (Sodra).
По данным фонда, за год число иностранцев, приехавших в республику по рабочей визе, увеличилось на 60 процентов.
Как правило, мигранты работают в тех сферах, где Литва испытывает нужду в профессионалах. По информации на сентябрь большинство мигрантов работало водителями грузовиков и фургонов — около 7,6 тысячи человек. Также среди приезжих популярны профессии в строительной сфере (сварщик, каменщик, штукатурщик), более 900 человек работали в этой области.
Сообщается, что большинство работодателей, принимавших на работу мигрантов, зарегистрировано в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе.
Средняя зарплата по наиболее востребованным на рынке труда направлениям не превышает 100 евро. При этом мигранты обычно соглашаются на более низкую оплату по сравнению с местным населением. Например, заработок водителя трактора в январе-сентябре прошлого года составлял 538 евро в месяц у литовца и 424 евро у мигранта, сварщик получал 601 и 510 евро соответственно, бетонщик — 522 и 457 евро, каменщик — 489 и 395 евро.
Представители фонда отмечают, что в таких условиях может возникнуть ситуация, когда у местных жителей меньше шансов получить работу из-за того, что мигранты «вытесняют» их с рынка заниженными требованиями к зарплате.
Однако, подчеркивают эксперты, литовцам пока не стоит беспокоиться, поскольку сейчас количество трудовых мигрантов по сравнению с занятым населением достаточно невелико. По данным Департамента статистики, подавляющее большинство мигрантов в Литве приехало с Украины.
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