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ЛДПР подготовила законопроект о сокращении разницы в зарплате между специалистами
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ЛДПР подготовила законопроект о сокращении разницы в зарплате между специалистами 

Агентство «Москва» 17 января 2018
ЛДПР подготовила законопроект, которым устанавливается, что разница в зарплате между самыми высокооплачиваемыми специалистами и самыми низкооплачиваемыми не будет превышать 10 раз. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале лидера партии Владимира Жириновского.
«Мы подготовили инициативу, чтобы законодательно разница в зарплате между самыми высокооплачиваемыми специалистами и самыми низкооплачиваемыми не превышала 10 раз. Это европейский стандарт», — говорится в сообщении.
В. Жириновский добавил, что считается, что если эта разница достигает 18 раз и более, то это уже «предреволюционная ситуация». «А у нас иногда зарплаты на одном предприятии могут различаться в десятки раз!», — подчеркнул политик.
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