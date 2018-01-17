ЛДПР подготовила законопроект о сокращении разницы в зарплате между специалистами

ЛДПР подготовила законопроект, которым устанавливается, что разница в зарплате между самыми высокооплачиваемыми специалистами и самыми низкооплачиваемыми не будет превышать 10 раз. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале лидера партии Владимира Жириновского.

«Мы подготовили инициативу, чтобы законодательно разница в зарплате между самыми высокооплачиваемыми специалистами и самыми низкооплачиваемыми не превышала 10 раз. Это европейский стандарт», — говорится в сообщении.