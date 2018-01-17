Султанов о деньгах ЕНПФ в азербайджанском банке: мы их не потеряли

АСТАНА, 17 янв — Sputnik . Инвестированные в 2014 году средства Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) в азербайджанский банк деньги не потеряны, однако была такая угроза, сказал министр финансов Казахстана Бахыт Султанов

В ходе обсуждения проекта закона о ратификации протокола Казахстана с Азербайджанской Республикой об изменениях в налоговую конвенцию депутат мажилиса Владислав Косарев поднял вопрос о средствах ЕНПФ, обратившись к министру финансов Бахыту Султанову.

"Я хотел бы выяснить, какова судьба средств пенсионного фонда, которые застряли в Азербайджане. Не можем ли мы как-то воздействовать на финансовые органы Азербайджана в связи с этим соглашением на возврат этих средств: мы не только там эти средства почти потеряли, мы еще и пролонгировали долг Азербайджана перед Казахстаном на приличную сумму. Может быть, нам пора критически посмотреть на наши финансовые отношения?" — спросил депутат.

Отвечая на вопрос, министр финансов Бахыт Султанов пояснил, что угроза потерять эти средства были, однако на сегодня облигации банка обменены на суверенные облигации Банка Азербайджана.

"На самом деле, мы не потеряли эти средства. Была угроза потери, если бы банк действительно обанкротился и если бы большинство кредиторов не поддержало вопрос реструктуризации долга. На сегодняшний день эти облигации банка обменены на суверенные облигации Банка Азербайджана и да, действительно, в результате произошло пролонгирование сроком на 15 лет, 250 миллионов долларов при ставке 3,5%. Эти бумаги являются ликвидными, поэтому нельзя говорить, что мы потеряли средства. Да, против предыдущих вложений конечно же разница будет, а основную сумму мы не потеряли, кроме того, я уже сказал, что 3,5% будет начисляться. Это международная ставка, она близка к рыночным ставкам суверенных стран", — сказал Султанов.

Ранее сообщалось, что в 2014 году ЕНПФ инвестировал более 71 миллиарда тенге в Межбанк Азербайджана. В мае этого года банк объявил о банкротстве. Казахстанские власти заявили, что не допустят потери пенсионных денег, вложенных в азербайджанский банк.

В июле Международный банк Азербайджана объявил о принятии плана реструктуризации. Из трех возможных опций абсолютное большинство кредиторов проголосовало за обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте на новые облигации банка и государства. Эта схема не дает практически никаких рисков, но почти не приносит прибыли: долг банка обменяют на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%. Это значит, что 71,3 миллиарда тенге пенсионных денег казахстанцев инвестированы в чужую экономику с доходом намного ниже инфляции.