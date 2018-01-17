Инструменты Банка России по стерилизации ликвидности пользуются спросом, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

Ближний и средний сегменты кривой NDF сместились вниз на 8–10 бп, дальний — на 4 бп. Ставки кросс-валютных свопов снизились на 5–7 бп по всей длине кривой. В то же время рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ, понижательное давление на которые ослабевает, выросли в среднем на 15–20 бп, до 6,8%. Короткие ставки процентных свопов остались на прежних уровнях, тогда как средний и дальний сегменты кривой сместились вверх на 5–7 бп. Ставка RUONIA уже несколько дней держится на уровне 7,0%.

К повышению ставок денежного рынка, в частности, привели активные шаги Банка России по стерилизации избыточной ликвидности. На вчерашнем аукционе недельных депозитов при лимите в 2,81 трлн руб. к размещению на счетах в ЦБ банки предложили 2,48 трлн руб. против 1,77 трлн руб. на прошлой неделе.

Также регулятор разместил 3-месячные купонные облигации на 201 млрд руб., что почти соответствует сумме погашаемых сегодня КОБР (226 млрд руб.).