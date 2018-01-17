Нужно ли платить налог на выигрыш в лотерею?

В последнем розыгрыше лотереи мой билет выиграл 102 рубля, а купил я его за 100. Неужели мне придётся теперь платить ещё и 35% налога на выигрыш?

Ж. Мотов, Козулька

«Многое зависит от того, в какую лотерею вы выиграли, — поясняет заместитель руководителя УФНС по Красноярскому краю Ольга БУЧАЦКАЯ. — 35% берётся с участников стимулирующих лотерей, в которых нет риска проиграть. С государственных лотерей («Русское лото», «Столото», «5 из 36» и т. д.) берётся 13%, но не со всех. От уплаты налога освобождаются все выигрыши до 4 тыс. рублей включительно. Со всех прочих выигрышей (если каждый из них не превышает 14 999 рублей включительно) налог платит победитель (физическое лицо). Если стоимость приза больше 15 тыс. рублей, налог обязаны исчислить и удержать организаторы лотерей и азартных игр. Теперь Налоговый кодекс приравнял такие компании к налоговым агентам».