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Более 140 столичных чиновников записались на курс по борьбе со стрессом в рамках нового набора
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Более 140 столичных чиновников записались на курс по борьбе со стрессом в рамках нового набора 

Агентство «Москва» 17 января 2018
Около 130 столичных чиновников прошли курсу по борьбе со стрессом в 2017 г., и более 140 госслужащих Москвы в настоящее время уже записались на обучение на этот год. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского городского университета управления (МГУУ) при правительстве города.
«В 2017 г. электронный курс «Управление стрессом» прошли 186 человек (из них примерно 130 госслужащих). На 2018 г. записались 142 госслужащих», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе, также столичные госслужащие интересуются курсом «Деловой этикет и позитивный имидж». Его электронную версию прошли 105 человек, а на 2018 г. записались 99 чиновников.
Обучающий курс «Управление стрессом. Как избежать профессионального выгорания» включен в программу дополнительного образования при МГУУ правительства Москвы. В рамках курса участникам рассказывают о видах стресса, его индивидуальных и групповых факторах, типах реакций на стресс, особенностях поведения каждого типа и возможных рисках, а также способах управления стрессом.
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