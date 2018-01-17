Более 140 столичных чиновников записались на курс по борьбе со стрессом в рамках нового набора

Около 130 столичных чиновников прошли курсу по борьбе со стрессом в 2017 г., и более 140 госслужащих Москвы в настоящее время уже записались на обучение на этот год. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского городского университета управления (МГУУ) при правительстве города.

«В 2017 г. электронный курс «Управление стрессом» прошли 186 человек (из них примерно 130 госслужащих). На 2018 г. записались 142 госслужащих», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе, также столичные госслужащие интересуются курсом «Деловой этикет и позитивный имидж». Его электронную версию прошли 105 человек, а на 2018 г. записались 99 чиновников.