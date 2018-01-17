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Россияне стали чаще покупать лекарства от ожирения
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Россияне стали чаще покупать лекарства от ожирения 

ТВ Центр 17 января 2018
Фото: ТВ Центр
Граждане России в 2017 году стали чаще покупать препараты для лечения ожирения. Это зафиксировали аналитики. Объем продаж в упаковках увеличился на 12% по сравнению с 2016-м, а в денежном эквиваленте — на 20%, пишет газета «Известия».
Так, в предыдущем году аптеки реализовали 1,4 миллиона упаковок таких медикаментов, что на 12% больше, чем в 2016-м. При этом в денежном эквиваленте выручка выросла на 20% по сравнению с 2016-м и достигла 3,6 миллиардов рублей. Речь идет в основном о препаратах, препятствующих всасыванию жиров.
При этом россияне купили почти на 10% меньше биологически активных добавок для похудения — 5,9 миллиона пачек. Выручка аптек от их продажи упала на 9,4%, до 1,8 миллиарда рублей.
По мнению экспертов, за последние годы выросло число россиян, имеющих проблемы с лишним весом.
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