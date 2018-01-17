Турпоток из России в Японию вырос почти на 42% в январе-ноябре 2017 г.

Турпоток из России в Японию вырос на почти 42% за 11 месяцев 2017 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По данным Национального офиса по туризму Японии (JNTO), с января по ноябрь 2017 г. турпоток из России в Японию вырос на 41,8% и составил 71 тыс. 500 человек, что является рекордным показателем по российскому рынку. О том, что поездки в Японию стали более востребованы на организованном рынке, сообщают и туроператоры», — рассказали в АТОР.

Так, по данным туроператора ПАКС, стало больше обращений от агентов и клиентов уже с пониманием специфики страны. По оценке компании «КМП Групп», в 2017 г. спрос на туры в Японию вырос на 20%.

По информации специалистов туроператора «Русский Экспресс», пики продаж туров в Японию в 2017 г. пришлись на заезды в апреле, мае, августе и октябре. По сравнению с прошлым годом рост продаж у компании составил 240%.

В компании «Карлсон Туризм» продажи туров в Японию в минувшем году выросли на 75% по сравнению с 2016 г.

«По наблюдениям участников рынка, россияне по-прежнему стремятся ехать в Японию в составе групповых туров, однако усилился тренд и на индивидуальные путешествия — таких запросов стало больше», — добавили в АТОР.