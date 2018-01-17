Государственный долг НСО по итогам 2017 года снижен на 723,8 млн рублей

Предварительные итоги исполнения областного бюджета 2017 года характеризуются позитивными показателями: доходы бюджета — 124,7 млрд рублей, 100,3% к плану года, расходы бюджета — 121,3 млрд рублей, 95,9% плана года, объем государственного долга за 2017 год снижен на 723,8 млн рублей и составил 47,1 млрд рублей.

Это стало возможным благодаря проведению взвешенной бюджетной политики, направленной на решение задачи по сбалансированности бюджета.

Достигнутому результату способствовало качественное завершение 2016 года, положившее задел для успешного исполнения бюджета 2017 года, а также уверенная динамика поступления собственных доходов в течение всего финансового года. Эти факторы позволили обеспечить ритмичное финансирование всех расходов, предусмотренных законом о бюджете и достичь сбалансированного результата исполнения бюджета без увеличения объема долга региона.

Стабильное поступление в бюджет доходов, а также структурные изменения долга обеспечили существенное снижение расходов на его обслуживание. Увеличение доли дешевых бюджетных кредитов и сокращение до минимума обязательств перед коммерческими банками позволили достичь наименьшего значения долга по итогам января-ноября, когда снижение составило 8,4 млрд рублей, а долг Новосибирской области опустился ниже планки 40 млрд рублей. И только в декабре 2017 года в связи с завершением финансового года для финансирования расходов было проведено первое плановое кредитование. В целом же по итогам года сокращение заимствований превысило их привлечение. Как результат — сокращение объема государственного долга на 723,8 млн рублей и снижение расходов на обслуживание долга в 2017 году на 633,1 млн рублей по сравнению с 2016 годом.

Итогом управления государственным долгом региона за 2017 год стало снижение долговой нагрузки на 3,4%, с 47,6 до 44,2%. Новосибирская область с 2016 года уверенно входит в группу регионов, имеющих долговую нагрузку ниже 50%. Сохранение объема государственного долга на стабильном уровне и снижение долговой нагрузки — одна из основных задач на 2018 год, устанавливающая и определяющая подходы по формированию и исполнению бюджета.