Объем средств населения в Россельхозбанке на Алтае превысил 13 млрд рублей

Объем средств, размещенных физическими лицами в Россельхозбанке , превысил 13 млрд рублей, прирост за 2017 год составил более 30% или порядка 3 млрд рублей.

Основную долю прироста пассивов обеспечили срочные вклады населения — 97% от общего объема привлеченных средств. В 2017 году в филиале открыто более 25 тысяч депозитов на общую сумму 8,9 млрд рублей. Остаток на текущих счетах по итогам 2017 года составил более 870 млн рублей. При этом возросла и клиентская база до 211 тысяч человек.

В широкой линейке вкладов наибольшей популярностью пользуется вклад «Пенсионный плюс». Этим банковским продуктом уже воспользовались более 11 тысяч жителей Алтая и Республики Алтай. В настоящее время граждане, получающие пенсию, хранят в Банке около 3 млрд рублей.