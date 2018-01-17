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Объем средств населения в Россельхозбанке на Алтае превысил 13 млрд рублей
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Объем средств населения в Россельхозбанке на Алтае превысил 13 млрд рублей 

АиФ — Алтай 17 января 2018
Объем средств, размещенных физическими лицами в Россельхозбанке, превысил 13 млрд рублей, прирост за 2017 год составил более 30% или порядка 3 млрд рублей.
Основную долю прироста пассивов обеспечили срочные вклады населения — 97% от общего объема привлеченных средств. В 2017 году в филиале открыто более 25 тысяч депозитов на общую сумму 8,9 млрд рублей. Остаток на текущих счетах по итогам 2017 года составил более 870 млн рублей. При этом возросла и клиентская база до 211 тысяч человек.
В широкой линейке вкладов наибольшей популярностью пользуется вклад «Пенсионный плюс». Этим банковским продуктом уже воспользовались более 11 тысяч жителей Алтая и Республики Алтай. В настоящее время граждане, получающие пенсию, хранят в Банке около 3 млрд рублей.
«Предложения Россельхозбанка по вкладам по-прежнему остаются одним из наиболее востребованных инструментов сохранения и приумножения средств. И все большую роль при выборе клиентом банка играет надежность финансового учреждения. Поэтому благодаря устойчивой позиции Россельхозбанка, доверие жителей двух Алтаев постоянно растет, что сказывается на росте депозитного портфеля филиала», — отметил заместитель директора филиала Владимир Богданов.
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