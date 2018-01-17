Количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в январе-ноябре 2017 года выросло на 1,9% по отношению к прошлому году

За январь-ноябрь 2017 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства накопленным итогом в Российской Федерации составило 273 599 ед., что больше аналогичного показателя 2016 года (268 619 ед.) на 1,9%. Количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в Российской Федерации в ноябре 2017 года, увеличилось на 16,1% по сравнению с ноябрем 2016 года (32 970 против 28 389 годом ранее). Накопленным итогом за январь‑ноябрь 2017 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в Российской Федерации составило 273 599 ед., что больше аналогичного показателя 2016 года (268 619 ед.) на 1,9%. По итогам января‑октября опережение темпов прошлого года составляло 0,2%.