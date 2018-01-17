На 12% больше кредитов взяли россияне в минувшем году

Жители России стали брать больше кредитов. Выросла и сумма займов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Объединенного кредитного бюро.

Так, за 11 месяцев 2017 года жители страны получили 30,37 миллиона новых кредитов. Это на 12% больше, чем годом ранее. Общая сумма займов составила свыше 4,91 триллиона рублей, что на 36% больше, чем в 2016 году.

Как пишет « Российская газета », в основном увеличение числа кредитов связано с ростом получения кредитных карт. Банки активно предлагают кредитки своим клиентам, а суммы одобренных лимитов выросли в сравнении с прошлым годом на 42%. Увеличение числа кредитов объясняется и доступностью ипотеки. Этот сегмент показал 39-процентный прирост. Всего же с января по ноябрь 2017 года одобрено 823 тысячи ипотечных займов на 1,53 триллиона рублей.