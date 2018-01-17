Ещё
На 12% больше кредитов взяли россияне в минувшем году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 12% больше кредитов взяли россияне в минувшем году 

Вологда.рф 17 января 2018
Фото: Вологда.рф
Жители России стали брать больше кредитов. Выросла и сумма займов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Объединенного кредитного бюро.
Так, за 11 месяцев 2017 года жители страны получили 30,37 миллиона новых кредитов. Это на 12% больше, чем годом ранее. Общая сумма займов составила свыше 4,91 триллиона рублей, что на 36% больше, чем в 2016 году.
Как пишет «Российская газета», в основном увеличение числа кредитов связано с ростом получения кредитных карт. Банки активно предлагают кредитки своим клиентам, а суммы одобренных лимитов выросли в сравнении с прошлым годом на 42%. Увеличение числа кредитов объясняется и доступностью ипотеки. Этот сегмент показал 39-процентный прирост. Всего же с января по ноябрь 2017 года одобрено 823 тысячи ипотечных займов на 1,53 триллиона рублей.
Ранее «Вологда.РФ» сообщал, что кредиты имеет каждый второй россиянин. Таковы итоги социологического опроса, проведенного ВЦИОМ.
Вологда.рф: последние новости
Вологодской «Доброй душой» заинтересовались в Санкт-Петербурге Два дополнительных автобусных маршрута будут бесплатно работать в день выборов президента в Вологде Пенсионерка погибла при столкновении «Газели» и грузовика в Череповце
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки64
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина86
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»374
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение