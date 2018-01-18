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В 2017 году РСХБ выдал заемщикам АПК 1,1 трлн рублей
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В 2017 году РСХБ выдал заемщикам АПК 1,1 трлн рублей 

АиФ — Алтай 18 января 2018
По итогам работы в 2017 году Россельхозбанк направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса 1,1 трлн рублей, что на 7% превышает аналогичный показатель 2016 года.
Значительные объемы заемных средств были выданы предприятиям растениеводства — 190 млрд рублей, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности — 175 млрд рублей и предприятиям животноводства — 121 млрд рублей. При этом из общего объема выдач 237 млрд рублей было направлено на инвестиционные цели.
В прошлом году Банк оказал значительную поддержку отрасли в рамках программы льготного кредитования АПК. По состоянию на 01.01.2018 аграриям из различных регионов страны было предоставлено финансирование на льготных условиях по ставке не выше 5% годовых на сумму порядка 211 млрд рублей.
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