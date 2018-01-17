Господдержка виноградарей Крыма за четыре года выросла в пять раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. / ТАСС /. Объем государственной поддержки виноградарей Крыма, крупного винодельческого региона РФ, в 2018 году достигнет почти 400 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в 2014 году, в первый год после воссоединения полуострова с Россией. Об этом в среду сообщил минсельхоз в ответ на запрос ТАСС.

"В 2018 году бюджетом запланирована государственная поддержка [отрасли виноградарства Крыма] в размере 399,3 млн рублей. Планируется, что данные средства пойдут на субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за молодыми виноградниками", — говорится в сообщении.

В материале министерства отмечено, что в 2014 году господдержка отрасли виноградарства в республике составляла 78,3 млн рублей, в 2015 году — 85 млн рублей, в 2016 году — 189,5 млн рублей, в 2017 году — 441,97 млн рублей.

Ранее сообщалось, что площадь посадки виноградников в Крыму в нынешнем году возрастет в сравнении с прошлым годом в 1,5 раза — до 1022 гектара. По данным Минсельхоза республики, в 2017 году в регионе было посажено 674 гектара виноградников, в 2016 — 559 гектаров, в 2015 — 269 гектаров, а в первый год после воссоединения Крыма с Россией, в республике посадили 250 гектаров молодых виноградников.

По данным Крымстата на 1 января 2018 года общая площадь виноградников на территории Крыма составила 18,2 тыс. гектаров, в то время как в 2014 году она составляла 17,9 тыс. гектаров, уточнили в Минсельхозе.

В настоящее время товарным производством винограда в Крыму занимаются 67 компаний, из них порядка десяти ежегодно проводят работы по закладке новых плантаций виноградников.