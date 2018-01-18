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Уральцы стали богаче: как власти об этом догадались
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Уральцы стали богаче: как власти об этом догадались 

АиФ Урал 18 января 2018
Фото: АиФ Урал
Налоговые поступления в Свердловской области выросли потому, что уральцы стали жить богаче, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Такое мнение высказали представители Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) и науки по итогам пресс-конференции губернатора. «И в 2014, и в 2015, и в 2016 году мы росли почти по 3%, — заявил Евгений Куйвашев. — А в 2017 году поступления с физических лиц выросли на 7%. Это серьезные цифры. Если мы говорим о налоге на доход физических лиц, это заработная плата, безусловно. И есть имущественные налоги: это недвижимость, земля, транспортные средства. У нас ежегодно идет рост».
Эти показатели связывают с эффективностью трехстороннего соглашения между правительством региона, СОСПП и Федерацией профсоюзов, а также исполнением майских указов президента РФ, благодаря чему в области постоянно повышается оплата труда бюджетников. По словам вице-президента СОСПП Марины Вшивцевой, опрос, проведенный среди промышленников и предпринимателей, показал, что большинство из них оптимистично оценили свои перспективы на 2018 год и ощущают рост экономики.
«Впервые с 2014 года на лидирующие позиции вышла необходимость привлечения на предприятия новых кадров, — отметила Вшивцева. — Важно, что одним из ожидаемых действий правительства для развития экономики региона станет реализация программы «Пятилетка развития».
«Благосостояние жителей Свердловской области растёт, — считает, в свою очередь, доктор экономических наук, профессор УрФУ Елена Князева. — Увеличивается зарплата — растёт объем НДФЛ. Увеличивается количество имущества граждан — растут поступления по имущественным налогам. Так предприятия переходят на «белую» зарплату, а это значит, что они делают обязательные платежи, включая налоги».
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