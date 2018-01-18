Уральцы стали богаче: как власти об этом догадались

Налоговые поступления в Свердловской области выросли потому, что уральцы стали жить богаче, сообщает корреспондент «АиФ-Урал»

Такое мнение высказали представители Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) и науки по итогам пресс-конференции губернатора. «И в 2014, и в 2015, и в 2016 году мы росли почти по 3%, — заявил Евгений Куйвашев . — А в 2017 году поступления с физических лиц выросли на 7%. Это серьезные цифры. Если мы говорим о налоге на доход физических лиц, это заработная плата, безусловно. И есть имущественные налоги: это недвижимость, земля, транспортные средства. У нас ежегодно идет рост».

Эти показатели связывают с эффективностью трехстороннего соглашения между правительством региона, СОСПП и Федерацией профсоюзов, а также исполнением майских указов президента РФ, благодаря чему в области постоянно повышается оплата труда бюджетников. По словам вице-президента СОСПП Марины Вшивцевой, опрос, проведенный среди промышленников и предпринимателей, показал, что большинство из них оптимистично оценили свои перспективы на 2018 год и ощущают рост экономики.

«Впервые с 2014 года на лидирующие позиции вышла необходимость привлечения на предприятия новых кадров, — отметила Вшивцева. — Важно, что одним из ожидаемых действий правительства для развития экономики региона станет реализация программы «Пятилетка развития».