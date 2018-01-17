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Госдолг Красноярского края завис на сумме 99,63 млрд рублей
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Госдолг Красноярского края завис на сумме 99,63 млрд рублей 

АиФ Красноярск 17 января 2018
Фото: АиФ Красноярск
Государственный долг Красноярского края приближается к историческому максимуму. В 2017 году он уже перешагивал психологическую отметку в 100 млрд Тогда он достиг суммы 105,5 млрд Сейчас — 99,63 млрд рублей. По данным министерства финансов края задолженность по ценным бумагам составила 64 млрд руб., по бюджетным кредитам — 24,29 млрд руб., а по банковским — 11,1 млрд руб. А ведь еще 5 лет назад краевые долги равнялись 17 млрд Тем не менее, власти полны оптимизма и через два года планируют практически ликвидировать задолженность доведя ее до 2,5 млрд
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