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Дефицитные ямальские врачи получат по миллиону рублей
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Дефицитные ямальские врачи получат по миллиону рублей 

Lenta.ru 17 января 2018
Фото: Lenta.ru
Дефицитные врачи получат на Ямале по миллиону рублей, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».
Таким образом, среднемесячная зарплата врачей в 2018 году составит 200 процентов к среднемесячной в регионе, отмечает издание. Мера поддержки медработников направлена на привлечение узкопрофильных специалистов. Выплата предусмотрена в бюджете региона из расчета 42 врачей в год.
Отмечается, что перечень дефицитных специальностей находится на стадии согласования. Он будет основан, в том числе, на отзывах и пожеланиях пациентов, и будет опубликован на сайте регионального департамента здравоохранения.
По данным издания, всем молодым ямальским врачам предоставляется единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей и в течение первых трех лет работы ежемесячно к заработной плате доплачивается 8 тысяч рублей.
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