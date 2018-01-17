В 2017 году омские налогоплательщики заплатили свыше 178 млрд рублей

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Омской области подвели итоги сборов налогов. Так, в 2017 физические лица и организации выплатили 178,2 млрд рублей. Это на 30,1 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Из общей сумму в федеральный бюджет направили почти 70 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом, поступления в федеральную казну увеличились на 27,9 млрд рублей.

Отметим, что в областной бюджет перечислили 108,2 млрд рублей. Но на 2,2 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Полученные деньги разделят между бюджетами районов области и казной города Омска.

Добавим, что в 2017 году увеличилось количество поступлений по разным видам налогов. Суммы платежей выросли от 5 до 30%.