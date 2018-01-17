Ещё
В 2017 году омские налогоплательщики заплатили свыше 178 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2017 году омские налогоплательщики заплатили свыше 178 млрд рублей 

АиФ-Омск 17 января 2018
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Омской области подвели итоги сборов налогов. Так, в 2017 физические лица и организации выплатили 178,2 млрд рублей. Это на 30,1 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Из общей сумму в федеральный бюджет направили почти 70 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом, поступления в федеральную казну увеличились на 27,9 млрд рублей.
Отметим, что в областной бюджет перечислили 108,2 млрд рублей. Но на 2,2 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Полученные деньги разделят между бюджетами районов области и казной города Омска.
Добавим, что в 2017 году увеличилось количество поступлений по разным видам налогов. Суммы платежей выросли от 5 до 30%.
АиФ-Омск: последние новости
Мэрия Омска опубликовала список перекрытия улиц 5 и 9 мая В Омской области не смогли продать 230 тысяч квадратных метров жилья В возрасте 56 лет скончался сооснователь Apple Стив Джобс
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки64
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина87
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»374
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение