Комфорт со скидкой: сколько стоит бизнес-класс в городах Московской области?

Принято считать, что ЖК бизнес-класса строятся в столице главным образом в предал третьего транспортного кольца. Пожалуй, это действительно так — их концентрация в этом районе наивысшая.

Впрочем, это не означает, что за пределами ТТК нельзя найти интересные предложения комфортного жилья. Стоит отъехать несколько. Стоит выехать на несколько километров за МКАД и окажется, что там есть не только квартиры комфорт-класса, но и жилья более высокой ценовой категории.

Несмотря на сопоставимое качество с московскими квартира, подмосковный бизнес-класс смотрится существенно дешевле. По мнению председателя совета директоров группы KASKAD Family Валерия Мищенко , в Московском регионе в 2018-2019 годах будет продолжаться сокращение стоимости жилья. Это произойдет по той причине, что предложение в новостройках должно возрасти примерно на 25-30%. В частности, за последние пять лет местные квартиры уже подешевели в среднем в 1,4 раза. И если покупателя не смущает транспортный вопрос, то выбор между комфорт-классом в Москве или бизнес-классом в ближнем Подмосковье практически очевиден.

Эксперты "Инком-Недвижимость" специально для «Вести. Недвижимость» составили ТОП-7 городов Подмосковья с наиболее высокими ценами на жилье бизнес-класса как на рынке новостроек, так и на вторичном рынке.

Город: Химки — №1 в рейтинге

Стоимость «квадрата» в новостройке: 116,1 тыс. рублей.

Стоимость «квадрата» на вторичном рынке: 121,3 тыс. рублей.

Химки — третий по величине город Подмосковья и один из крупнейших городов-спутников столицы. Он непосредственно примыкает к северо-западу Москвы и в этой части города разделяет лишь МКАД. Средняя сумма сделки с жильем бизнес-класса в городе составляет 9,5 млн рублей на первичном рынке и 8,5 млн рублей на вторичном. Большая часть новых ЖК бизнес-класса строится у воды — около канала имени Москвы.

Некоторые крупные проекты:

ЖК «Олимпийская Ривьера Новогорск» от «Химки Групп»;

ЖК «Маяк» от ГК «Маяк».

Город: Балашиха — №2 в рейтинге

Балашиха — крупнейший город Московской области. После недавнего объединения с соседним городом Железнодорожный численность населения объединенной агломерации превысила 4,5 тыс. человек. Неудивительно, что город пользуется высоким интересом у девелоперов. Средняя сумма сделки в бизнес-классе составляет 5,2 млн рублей на рынке новостроек и 5,9 млн рублей на вторичном рынке.

Стоимость «квадрата» в новостройке: 93,8 тыс. рублей.

Стоимость «квадрата» на вторичном рынке: 91,6 тыс. рублей.

Некоторые крупные проекты:

ЖК «Измайловский лес» от ГК ПИК ЖК «Новогиреевский» от ФСК «Лидер»

Город: Мытищи — №3 в рейтинге

Мытищи — еще один город-спутник столицы, который граничит с ней через МКАД. Именно в южной части города, которая ближе всего прилегает к столице и сосредоточен основной объем строительства. Всего в городе проживает около 205 тыс. человек. Средняя сумма сделки на первичном рынке составляет 4,7 млн, а на вторичке — 5,7 млн рублей.

Стоимость «квадрата» в новостройке: 82 тыс. рублей

Стоимость «квадрата» на вторичном рынке: 105,4 тыс. рублей

Некоторые крупные проекты:

Мкрн «Большие Мытищи» от ГК «Атлант» ЖК «Императорские Мытищи» от ГК «Мытищи»

Город: Королев — №4 в рейтинге

В отличие от Химок или Мытищ Королев не имеет прямой границы с Москвой, но зато у местного жилья бизнес-класса есть важное преимущество. В юго-восточной части города расположена река Яуза и национальный парк «Лосиный остров». Таким образом, в городе весьма неплохая экологическая ситуация. На первичном рынке средняя сумма сделки с жильем бизнес-класса составляет 5,4 млн рублей, а на вторичном — 7 млн рублей.

Стоимость «квадрата» в новостройке: 74,5 тыс. рублей

Стоимость «квадрата» на вторичном рынке: 93,5 тыс. рублей

Некоторые крупные проекты:

ЖК «Первый Юбилейный» от ДСК-1 и ГК «Скайград» ЖК «Золотые ворота» от «Русинвеста»

Город: Люберцы — №5 в рейтинге

Люберцы едва ли ассоциируются у большинства читателей с местом, где можно приобрести жилье бизнес-класса, тем не менее такие проекты в городе есть. Более того, в городе расположены входы на станции метро «Котельники» и «Жулебино». В результате, местный бизнес-класс, вероятно, заинтересует не столько жителей города, сколько молодых карьеристов из Москвы, которые одновременно не хотят переезжать в комфорт-класс, но заинтересованы в том, чтобы быстро добираться до центра столицы на работу. На рынке новостроек средняя сумма сделки в бизнес-классе составляет 4,2 млн рублей, а на вторичном рынке средняя сумма более чем в два раза выше — 9 млн Стоимость «квадрата» в новостройке: 73,2 тыс. рублей

Стоимость «квадрата» на вторичном рынке: 90,8 тыс. рублей

Некоторые крупные проекты:

ЖК «Люберцы 2018» от «Самолет Девелопмент»

Город: Подольск — №6 в рейтинге

Подольский бизнес-класс, пожалуй, больше всего подойдет тем, для кого не актуален транспортный вопрос — фрилансерам или работающим из дома специалистам. Город расположен в 15 км от столицы, вряд ли когда-нибудь до него дойдет метро и едва ли покупку жилья бизнес-класса в его окрестностях можно рассматривать как инвестицию. Но и стоимость там ниже — цена квартиры в новостройке бизнес-класса всего 3,7 млн рублей — примерно столько же стоит комфорт-класс далеко не в самых престижных районах Москвы. На вторичном рынке жилье бизнес-класса чуть дороже — 4,2 млн рублей.

Стоимость «квадрата» в новостройке: 68,1 тыс. рублей

Стоимость «квадрата» на вторичном рынке: 70,8 тыс. рублей

Крупнейшие проекты:

ЖК «Авеню» от «Стройинвеста» ЖК «Ривьера Парк» от «Экономтрансстроя»

На рынке новостроек средняя сумма сделки — 3 млн рублей, а на вторичном рынке — 3,3 млн рублей.

Стоимость «квадрата» в новостройке: 57,5 тыс. рублей

Стоимость «квадрата» вторичном рынке: 59,3 тыс. рублей

Крупнейшие проекты:

ЖК «Ялагинские аллеи» от «Финансового ипотечного центра» ЖК «Северное сияние» от «Технополиса»

В общем, рассматривая города Московской области с точки зрения стоимости жилья бизнес класса, можно сделать один вывод — везде, кроме Химок, вторичка стоит дороже новостроек. И в нынешнем году данная тенденция, по мнению экспертов, сохранится.