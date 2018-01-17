Госдолг Удмуртии на начало года сократился почти на 640 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии за месяц сократился на 639,3 млн рублей. По данным министерства финансов республики, на 1 января 2018 года он составил 48 млрд 940 млн рублей.

Основная часть заимствований региона (37,8%) приходится на банковские кредиты — 18,5 млрд рублей. Кредиты из федерального бюджета составили 43,8% от общей суммы задолженности — 21 млрд 435,9 млн рублей. Объём обязательств региона по гособлигациям составляет 9 млрд рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга на 1 января 2018 года составили 3 млрд 315,9 млн рублей.

Напомним, что на 1 декабря 2017 года сумма госдолга республики составляла 49 млрд 579,3 млн рублей.