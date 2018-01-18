Брайан Фарго разрабатывает конкурента Steam c перепродажей цифровых игр и майнингом криптовалюты

Все мы знаем, что в наше время цифровой вариант продажи преобладает над физическим и большинство игроков мечтает перепродать свои игры, купленные когда-то в Steam, Origin, iTunes, Google Play и других магазинах. Эта мечта может вскоре осуществиться, благодаря Robot Cache. Robot Cache — это будущий конкурент Steam, который позволяет пользователям перепродавать свои цифровые игры и даже использовать ПК, чтобы добывать криптовалюту.

По мнению создателей, сервис необходим для устранения недостатков текущих платформ, добавив «навороты», вроде встроенного майнинга, большего процента прибыли для разработчиков и возможности перепродажи видеоигр.

Платформа создаётся Брайаном Фарго , основателем Interplay и InXile Entertainment, человеком, стоящим за такими франшизами как: Fallout, Wasteland и Baldur's Gate. Разумеется, у него есть команда, состоящая из руководителя Ли Джейкобсона (бывший исполнительный директор Virgin Entertainment и Viacom) и Филиппа Эрвина, старшего вице-президента по развитию бизнеса (в прошлом занимал руководящие должности в нескольких компаниях, включая Warner Bros и Activision Blizzard).

Используемый рынок цифровых игр и более высокие проценты дохода для разработчиков

Steam является гигантским игровым пространством для ПК, от которого Valve получила прибыль в размере $3,5 млрд только за 2016 год. Платформа имеет множество конкурентов, однако до сих пор остаётся главной на рынке и обладает наибольшей пользовательской базой. Что касается Robot Cache, то он выигрывает в гибкости по отношению к игрокам, а также издателям и разработчикам. В то время как Valve забирает 30% прибыли и оставляет 70%, Robot Cache обещает доход от продаж «до» 95% (пока неясно, каков точный процент).

Хоть это, несомненно, является привлекательным для производителей игр, сами геймеры тоже смогут почерпнуть от сервиса захватывающую и революционную возможность в виде перепродажи цифровых видеоигр после их прохождения. Таким образом получится вернуть 25% от изначальной стоимости покупки, а разработчик и издатель получат обратно 70%. Стоит отметить, что GameStop, сайт продажи подержаных физических копий игр, в 2016 году заработал от перепродажи $9,36 миллиардов и издатели не получили ни цента от этой суммы, так что Robot Cache выигрывает и в этом плане.

[Пояснение: только игры, купленные в этом сервисе, могут быть проданы обратно]

Майнинг

Двадцать пять процентов от перепродажи игроки получают в форме IRON, новой монеты CryptoCurrency (с максимальной стоимостью в 15 000 000 долларов), созданной командной Robot Cache. Подумайте об этом, как о форме валюты, которая может быть использована для покупки или обналичена через биржу криптовалют, такую как Coinbase или любую другую, а затем, депонирована на ваш банковский счёт.

С помощью специального программного обеспечения, можно даже заняться самостоятельной автоматической добычей коинов. Правда, криптовалюта IRON пока заперта в экосистеме платформы, что означает, пользователю необходимо будет добывать альтернативные монеты. По электронной почте, Брайан Фарго подтвердил, что сервис настроен на автоматический майнинг Ethereum'а при запуске, но в дальнейшем возможно изменение на другую криптовалюту. Будет ли платформа сама переключаться на самый прибыльный коин в любое время, чтобы максимизировать прибыль для компании и для геймера? Как долго займет майнинг с разными GPU у разных пользователей? Данные вопросы ещё предстоит решить, но пока всё выглядит заманчиво.

Большая и активная пользовательская база может помочь подняться или же разрушить сервис, поэтому самый главный вопрос в том, сколько наименований игр мы увидим в базе Robot Cache когда произойдет его запуск во втором квартале 2018 года. «Мы находимся на заключительном этапе, этапе подписания контрактов с рядом издателей и ожидаем, что на старте будет доступно несколько сотен игр», — говорит Фарго. Steam же запускался только с горсткой игр, поэтому у Robot Cache хорошее начало.