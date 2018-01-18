Банк «Йошкар-Ола» снизил депозитные ставки

Так, депозиты «Лидер» (от 20 тыс. рублей на полтора года), «Праздничный» (от 20 тыс. рублей на год и месяц), «Мобильный» (от 1 тыс. рублей на год) и «Срочный классический» (от 10 тыс. рублей на 375 дней) доступны теперь под 7% годовых (ранее — под 7,5%).

Продуктовый виджет

«Срочный накопительный» (от 5 тыс. рублей на 375 дней) привлекается под 6% годовых (прежде — под 6,5%). Изменения по «Срочному» (от 5 тыс. рублей на три и шесть месяцев) коснулись вложений на полгода, доходность которых составляет 6% годовых (вместо 6,5%).

Проценты по депозитам выплачиваются в конце срока.

«Удобный процент» (от 20 тыс. рублей на 375 дней) открывается под 6% годовых (вместо 7%). Проценты выплачиваются раз в полгода.

Пополнять можно депозиты «Срочный накопительный» и «Мобильный».