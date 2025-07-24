Эксперт Мельниченко рассказал о возможных причинах катастрофы самолета Ан-24

Авиационные эксперты анализируют ситуацию с катастрофой самолета Ан-24 в Амурской области.

Вот что рассказал "РГ" генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко:

"Вообще Ан-24 - хороший, надежный самолет. 44-местная двухмоторная турбовинтовая транспортно-пассажирская машина была разработана в 1957 году в Советском Союзе КБ Антонова и производилась на Киевском, Иркутском и Улан-Удэнском авиационных заводах. С 1959 по 1979 годы построили 1367 воздушных судов семейства Ан-24.

С учетом сегодняшней печальной статистики в гражданской и военной авиации государств, эксплуатировавших Ан-24 различных модификаций, произошло 159 авиационных происшествий, в которых в общей сложности погибло 2134 человека.

В Амурской области разбился борт RA-47315, находящийся в эксплуатации с 24 февраля 1976 года. То есть самолету почти полвека. Однако старых самолетов не бывает. Нужно говорить только о летной годности воздушного судна: сам по себе календарный срок службы в небе мало о чем говорит. Определяющим является техническое состояние воздушного судна. А оно, в свою очередь, зависит от полноты и качества работ по его техническому обслуживанию. Кто, когда их выполнял? Вот это важно.

По информации, которая появилась в СМИ, сертификат летной годности Ан-24 был продлен до 2036 года.

В свое время американцы не побоялись объявить, что продляют своему самолету "Геркулес", который эксплуатируется уже не один десяток лет, ресурс до 2030 года. Но, конечно, для этого они обязались сделать многое - доработать двигатели, авионику, создать мощную систему диагностики.

Никогда не бывает авиапроисшествия по какой одной причине. Обычно рассматриваются три основные версии: плохая погода, ошибка экипажа и отказ техники. Но любые предположения сейчас - дело неблагодарное. Самолет был оборудован черными ящиками. Их надо найти, расшифровать. И только тогда что-либо утверждать".

Из статистики происшествий с Ан-24 за последние двадцать лет в России:

13.07.2002 - Из-за ошибки экипажа в аэропорту Якутска самолет авиакомпании "Саха Авиа" сел с невыпущенными шасси. Все живы. Самолет списан.16.03.2005 - Столкновение самолета авиакомпании "Региональные авиалинии" с сопкой около Варандея. Из 52 человек погибли 28.02.11.2005 - При посадке в аэропорту Южно-Сахалинска подломилась носовая стойка у самолета авиакомпании САТ.04.02.2010 - При выполнении взлета из Якутска отказал двигатель самолета авиакомпании "Якутия". При аварийной посадке самолет был сильно поврежден.03.08.2010 - При заходе на посадку в Игарке разбился самолет авиакомпании "Катэкавиа". Погибли 12 человек.14.12.2010 - При посадке в Рогачево выкатился за пределы ВПП самолет авиакомпании "Нордавиа". Все живы, самолет списан.2011 - Жесткая посадка самолета "Катэкавиа" в Чите. Самолет списан.11.07.2011 - Из-за пожара двигателя самолет авиакомпании "Ангара" произвел посадку на поверхность реки Обь. 7 человек из 37 погибли. Самолет списан.08.08.2011 - Выкатывание самолета "ИрАэро" при выполнении посадки в Благовещенске. 12 человек из 36 получили травмы.22.01.2014 - При посадке вне пределов ВПП в Домодедово серьезные повреждения получил самолет авиакомпании "Псковавиа".27.06.2019 - При посадке в Нижневартовске выкатился самолет авиакомпании "Ангара". 2 человека из 47 находившихся на борту погибли.19.08.2022 - В Белоярске техник попал под винт самолета "Ютэйр" и погиб.24.07.2025 - В 16 км от Тынды столкнулся с сопкой самолет авиакомпании "Ангара". Погибли все находившиеся на борту 49 человек.