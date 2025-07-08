FT: Зеленский планирует одновременную замену правительства и посла в США

По данным британского издания Financial Times, украинские власти готовят наиболее масштабные кадровые изменения за весь период конфликта с Россией. Со ссылкой на три информированных источника сообщается, что президент Владимир Зеленский может уже на следующей неделе провести полную ротацию правительства и одновременно заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову.

Согласно полученной информации, украинский лидер лично пообещал американскому президенту Дональду Трампу назначить нового дипломатического представителя в США. В администрации Зеленского ищут кандидата, который сможет эффективно работать как с Белым домом, так и с Конгрессом, охарактеризовав желаемого претендента как «хорошего дельца». Параллельно готовится масштабная реформа правительства, передает РИА Новости.

Ранее британское издание The Economist сообщило о внутренних конфликтах в администрации Зеленского, которые могут привести к политическому расколу.