«Мы все были одним целым»: как праздновали Победу в 1945-м

Газета.Ru
Slide 1 of 31
Советские танкисты у колонны Победы в парке Большой Тиргартен в Берлине после сообщения о безоговорочной капитуляции Германии, 9 мая 1945 года
1/25
Советские танкисты у колонны Победы в парке Большой Тиргартен в Берлине после сообщения о безоговорочной капитуляции Германии, 9 мая 1945 года 
© Марк Редькин/ТАСС
Люди у Большого театра в Москве в День Победы 9 мая 1945 года
2/25
Люди у Большого театра в Москве в День Победы 9 мая 1945 года 
© Михаил Рунов/РИА Новости
Москвичи на Красной площади в День Победы 9 мая 1945 года
3/25
Москвичи на Красной площади в День Победы 9 мая 1945 года 
© Михаил Озерский/РИА Новости
Праздничный салют над Кремлем в День Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года
4/25
Праздничный салют над Кремлем в День Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года 
© Борис Кудояров/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Москвичи на улице Горького (Тверская) 9 мая 1945 года
5/25
Москвичи на улице Горького (Тверская) 9 мая 1945 года 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
Работники колхоза «Торошковицы» Лужского района Ленинградской области у репродуктора во время сообщения о победе, 9 мая 1945 года
6/25
Работники колхоза «Торошковицы» Лужского района Ленинградской области у репродуктора во время сообщения о победе, 9 мая 1945 года 
© Всеволод Тарасевич/ТАСС
На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны, 9 мая 1945 года
7/25
На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны, 9 мая 1945 года 
© Михаил Озерский/РИА Новости
Москвичи на Манежной площади, 9 мая 1945 года
8/25
Москвичи на Манежной площади, 9 мая 1945 года 
© Николай Ситников/ТАСС
Герой Советского Союза Иван Кобяков (в центре) среди москвичей во время празднования Дня Победы на Красной площади, 9 мая 1945 года
9/25
Герой Советского Союза Иван Кобяков (в центре) среди москвичей во время празднования Дня Победы на Красной площади, 9 мая 1945 года 
© Евгений Умнов/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Празднование Дня Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве
10/25
Празднование Дня Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве 
© Михаил Озерский/РИА Новости
У здания американского посольства на Моховой улице в Москве, 9 мая 1945 года
11/25
У здания американского посольства на Моховой улице в Москве, 9 мая 1945 года 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
Москвичи на улицах города в День Победы 9 мая 1945 года
12/25
Москвичи на улицах города в День Победы 9 мая 1945 года 
© Михаил Озерский/РИА Новости
Студенты Ленинградского государственного университета во время митинга в честь победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года
13/25
Студенты Ленинградского государственного университета во время митинга в честь победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года 
© Василий Федосеев/ТАСС
Праздничный салют над Кремлем в День Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года
14/25
Праздничный салют над Кремлем в День Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года 
© Nikolai Sitnikov

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Народное гулянье на Красной площади в честь победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года
15/25
Народное гулянье на Красной площади в честь победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года 
© Александр Красавин/РИА Новости
На Красной площади утром 9 мая 1945 года
16/25
На Красной площади утром 9 мая 1945 года 
© Михаил Озерский/РИА Новости
Встреча американских офицеров на митинге в честь Победы на площади Маяковского в Москве, 9 мая 1945 года
17/25
Встреча американских офицеров на митинге в честь Победы на площади Маяковского в Москве, 9 мая 1945 года 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
Пианистка Московской консерватории Нина Петровна Емельянова во время выступления на площади Маяковского в Москве, 9 мая 1945 года
18/25
Пианистка Московской консерватории Нина Петровна Емельянова во время выступления на площади Маяковского в Москве, 9 мая 1945 года 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
Народное гулянье на Красной площади в честь победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года
19/25
Народное гулянье на Красной площади в честь победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года 
© Александр Красавин/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Народное гулянье на Красной площади в честь победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года
20/25
Народное гулянье на Красной площади в честь победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года 
© Александр Красавин/РИА Новости
Утром 9 мая 1945 года на Красной площади
21/25
Утром 9 мая 1945 года на Красной площади 
© Михаил Озерский/РИА Новости
У здания американского посольства на Моховой улице в Москве, 9 мая 1945 года
22/25
У здания американского посольства на Моховой улице в Москве, 9 мая 1945 года 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны, 9 мая 1945 года
23/25
На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны, 9 мая 1945 года 
© Яков Халип/РИА Новости
Фоторепортер Александр Красавин на Красной площади в День Победы, 9 мая 1945 года
24/25
Фоторепортер Александр Красавин на Красной площади в День Победы, 9 мая 1945 года 
© Александр Красавин/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Праздничный салют над Кремлем в День Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года
25/25
Праздничный салют над Кремлем в День Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, 9 мая 1945 года 
© Николай Ситников/ТАСС

    9 мая 1945-го для граждан Советского Союза началось рано — в 2:10 по московскому времени в радиоэфире прозвучали долгожданные слова.

    «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против фашистских захватчиков, победоносно завершена! Германия полностью разгромлена!» — сообщил Юрий Левитан.

    Люди будили соседей, выходили во дворы, в цехах предприятий начались первые митинги и собрания. К утру на улицах советских городов уже было многолюдно — толпа ликовала.

    «Незнакомые люди целовались друг с другом. Такого единения людей, как было 9 мая 1945 года, больше не припомню, мы все были одним целым», — рассказывал свидетель тех событий, музыковед Геннадий Цыпин.

    На центральных площадях Москвы играли оркестры, люди танцевали, пели и чествовали военных. Кто-то предпочел в этот день сходить в кино — в кинотеатре «Ударник» 9 мая 1945-го показывали документальный фильм о взятии Берлина.

    К вечеру в столице включили прожекторы, которые привезли из-под Берлина, они образовали над Красной площадью световой купол. В 21:00 с обращением к народу выступил Иосиф Сталин. А через час небо над Москвой озарил красочный салют — тысячи артиллерийских орудий дали 30 залпов.

    Общество
    Другое