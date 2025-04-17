Швыдкой поддержал идею Жан-Клод ван Дамма стать послом мира и приехать в РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС отметил, что инициатива американского актера Жан-Клода Ван Дамма стать послом мира и посетить Россию является правильной и необходимой для понимания ценностей нашей страны.

"Чем больше известных и знаковых личностей, таких как Жан-Клод Ван Дамм, захочет приехать в Россию, чтобы увидеть происходящее в нашей стране своими глазами и понять, что она консолидирована вокруг президента и тех ценностей, которые мы сегодня отстаиваем, тем лучше", - считает он.

По словам Швыдкого, любая мирная инициатива в настоящее время заслуживает внимания. "Особенно учитывая то, что у России есть свои собственные интересы, о которых нельзя забывать", - заключил собеседник агентства.

Ранее американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм обратился к руководству РФ и заявил, что хочет приехать в Россию и стать послом мира. Видео с его обращением разместила в среду в своем телеграм-канале украинская журналистка Диана Панченко.