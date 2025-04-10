Лидер СРЗП Миронов: конфликт с НАТО будет развиваться иначе, чем СВО

Конфликт с НАТО, если он и произойдет, будет развиваться иначе, чем СВО, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов комментируя NEWS.ru строительство линии обороны прибалтийскими странами. По его словам, никакие укрепления не помогут от стратегических сил сдерживания ВС РФ.

Я уверен, что реальный вооруженный конфликт с НАТО, если он, не дай бог, случится, будет развиваться совсем не так, как специальная военная операция. Напомню, у России есть стратегические силы сдерживания, которые сегодня предотвращают такой конфликт. Если же кто-то на Западе рискнет нанести нам поражение на поле боя и поставить под угрозу территориальную целостность и суверенитет нашей страны, то мы ответим решительно и молниеносно. Никакие линии обороны тут не помогут, так что пусть не дурят людям головы и думают о том, как избежать войны с Россией, а не как подготовиться к ней, — заявил Миронов.

По его словам, Эстония, Латвия и Литва начали строить так называемую 1000-километровую Балтийскую линию обороны, чтобы бороться с «российским вторжением», как они говорят, «с первого метра». Но на самом деле этот проект — часть огромной аферы современных европейских элит по выкачиванию денег из кармана европейских обывателей. Другой ее смысл — сохранить власть за счет русофобии и постоянного запугивания избирателей мнимой российской угрозой.

Смешно, как эти «прибалтийские тигры», а по сути — облезлые коты ощетиниваются, — резюмировал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва добивается от Литвы, Латвии и Эстонии немедленного решения вопроса, связанного с военными пенсиями из России. По словам дипломата, в настоящее время российская сторона активно взялась за разблокировку созданной западным финансовым сообществом и правительствами прибалтийских стран кризисной ситуации.