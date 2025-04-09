Адвокат Буйновский: генерал Попов попросил суд отправить его на СВО

Минобороны дало добро Минобороны России решило заключить контракт с находящимся под следствием генерал-майором Иваном Поповым, сообщил его адвокат Сергей Буйновский. "Нами совместно с министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения ~в связи с положительным решением о направлении Ивана Ивановича [Попова] на СВО~", — заявил представитель защиты. Он добавил, что генерал-майор поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку. По информации Telegram-канала SHOT, отправить генерала на фронт попросило руководство одной из частей, выполняющих задачи на спецоперации. Попов будет участвовать в боевых действиях не в качестве рядового штурмовика, а ~как командир одного из отрядов "Шторм Z"~, сообщил источник "Коммерсанта". По его словам, такие отряды формируют из заключенных и подследственных. Уголовное преследование заключивших контракты с Минобороны приостанавливают, а после получения государственных наград или завершения СВО прекращают, уточнил источник издания. Заседание по делу Попова проходит 9 апреля в Тамбовском гарнизонном военном суде. Выслушав обе стороны, по просьбе государственного обвинителя суд объявил о перерыве. После прокурор должен выступить в прениях и запросить для Попова наказание, которое он, по мнению обвинения, заслуживает. "Бывало и хуже!" Перед отправкой в СИЗО в марте Иван Попов записал видеообращение. Он раскритиковал правоохранителей, обвинивших его в мошенничестве. "Я уже не раз сказал, что кто прошел запорожское сражение и харьковский позор (балаклейский), того уже ничем не испугать. Крылатая моя фраза: "Бывало и хуже!" Просто вера в правосудие сегодня закончится, если не поменяют меру пресечения. ~Все доказательства, которые были представлены государственным обвинителем, просто несостоятельны~", — заявлял генерал-майор. По его словам, следствие располагает лишь ничем не подкрепленным и не доказанным "набором фраз". "Растоптанное законодательство Российской Федерации и издевательство над конституционным строем нашего государства. Вот все, к чему мы пришли", — отмечал Иван Попов. Он добавил, что надеяться можно лишь на Бога и президента, "который узнает об этой истории и положит ей конец". В том же месяце генерал Попов написал открытое письмо Владимиру Путину. Военачальник заявил, что глава государства для него — "нравственный ориентир и образец для подражания", и на его примере он "окончательно понял, что значат легендарные слова: "холодный ум, горячее сердце и чистые руки". Обвиняемый добавил, что "честно и достойно служил в российской армии" с юношества. Теперь он оказался в тяжелом положении и не понимает, что происходит. Уголовное преследование Попов назвал необоснованным. "Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ", — написал генерал. Он попросил Путина разобраться в ситуации и дать ему возможность продолжить службу в армии. "Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага", — подчеркнул Попов. В Кремле подтвердили, что президент ознакомился с обращением. "Я никак не могу комментировать это письмо, оно известно, да, оно было опубликовано. Разумеется, оно и доложено главе государства. Других комментариев у меня нет", — сообщил тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В чем обвиняют генерала Бывшего командующего 58-й армией арестовали 17 мая 2024 года. Его обвинили в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, генерал Попов вместе с бизнесменом Сергеем Моисеевым ~похитил 1,7 тыс. тонн металлических изделий для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области~. Как полагает обвинение, фигуранты дела выручили 114 млн рублей за проданные изделия, а сам Попов за свои "услуги" получил чуть более миллиона рублей. ~1 марта генерал-майора уволили из армии. Вину он не признал~.