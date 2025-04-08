«Глубинное государство» стало глобальной сетью влияния и намерено пережить Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что речь идет не только о внутренней политике США, но и о расстановке лояльных политиков в других странах Запада.

Глобальное глубинное государство нацелено на продолжение войны на Украине — премьер Грузии Кобахидзе все сказал верно. Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его, — написал Пушков.

По словам сенатора, «глубинное государство» больше не ограничивается рамками одной страны. Он утверждает, что за многими западными лидерами стоят глобальные финансово-политические структуры. В частности, Пушков упомянул президента Франции Эммануэля Макрона.