"Плохой день для международного права". Бербок об отказе Венгрии арестовать Нетаньяху

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подвергла критике решение властей Венгрии не исполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Это плохой день для международного уголовного права", - заявила Бербок по прибытии на заседание глав МИД стран НАТО. "У Европы и здесь есть ясные правила, которые имеют силу для всех членов ЕС. Это Римский статут", - добавила она. "Я постоянно давала ясно понять, что в Европе никто не может быть выше права. Это касается всех областей права", - утверждала и.о. главы МИД ФРГ.

При этом исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц ранее в четверг заявил, что не может себе представить арест Нетаньяху в случае его визита в Германию.

3 апреля глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил, что правительство Венгрии решило прекратить сотрудничество с МУС. Он пояснил, что, по мнению Будапешта, это решение принято по причине сильной политизированности суда в Гааге. По словам Гуйяша, МУС превратился из судебного в политический орган, его деятельность "отклонилась от первоначальной цели", в работе этого международного института "политика подменила собой судопроизводство".

Объявление о выходе из МУС приурочено к визиту в Будапешт Нетаньяху, который пользуется поддержкой Венгрии в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. В ноябре прошлого года МУС выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал это решение "абсурдным и позорным". Он заверил израильского коллегу, что Венгрия не будет выполнять постановление МУС.