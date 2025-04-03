В МУС прокомментировали выход Венгрии

Венгрия сохраняет обязательства по сотрудничеству с Международным уголовным судом (МУС), несмотря на решение властей республики выйти из инстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Что касается официального визита [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху в Будапешт, то суд следовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Венгрия до сих пор имеет обязательства сотрудничать с МУС», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на фоне визита израильского премьера в республику сообщил, что страна выйдет из соглашения по МУС. Он подчеркнул, что венгерское правительство инициирует процедуру выхода в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами.

3 апреля Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, проигнорировав решение МУС. Визит премьера в Будапешт стал первой зарубежной поездкой для него после выдачи судом ордера на арест.