Раскрыто состояние раненого стрелка из Мурманска

Раненного снайпером 43-летнего жителя Мурманска, устроившего стрельбу с крыши жилого дома, охраняют в больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

© Lenta.ru

Мужчина находится под охраной в лечебном учреждении, у него ранения головы и левого бедра. Следователи ждут, когда врачи разрешат им поработать с подозреваемым. Стрелок в коме, его состояние оценивается как критическое, уточняет РЕН ТВ.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В ходе штурма снайпер обезвредил стрелка.