Медведев двумя словами оценил проект сделки США по украинским ресурсам

США "выкатили" Украине превосходный проект сделки по природным ресурсам: при любом развитии событий киевскому режиму будет плохо, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он написал в соцсетях, что если Украина откажется от нового проекта сделки, США свернут дальнейшую помощь Киеву и "обнулят" режим Владимира Зеленского, а если сделка будет подписана, - Зеленского ждет судьба Муссолини.

"Шах и мат", - написал Медведев.

Ранее Зеленский жаловался, что США постоянно меняют условия договора об украинских полезных ископаемых, поэтому говорить о конечной версии сделки пока рано.

Сообщалось, что новый проект соглашения между Украиной и США по ресурсам касается всех полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, при этом там не упоминаются гарантии безопасности Киеву.