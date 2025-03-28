Родителям дали советы, как справиться с детскими истериками

Детские истерики — это нормальное явление в развитии ребенка, особенно в возрасте от 1 года до 4 лет. В этот период дети учатся выражать свои эмоции и справляться с ними, но их навыки саморегуляции еще не развиты. Советами о том, как правильно справляться с детскими истериками, и как не стоит себя вести с ребенком, с «Газетой.Ru» поделилась детский психолог «СМ-Клиника» для детей Екатерина Масленникова.

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По ее словам, истерики могут возникать по разным причинам. В частности, из-за эмоциональной перегрузки — дети могут испытывать сильные эмоции, такие как страх, гнев, разочарование или грусть, которые они не могут выразить словами.

Физиологические потребности — голод, усталость или дискомфорт могут вызывать истерики. Дети часто не могут сообщить о своих потребностях, и истерика становится способом привлечь внимание.

Поиск независимости — в этом возрасте дети начинают осознавать свою индивидуальность и стремятся к независимости. Отказ от чего-то или ограничение свободы могут вызвать протест.

Непонимание мира — дети могут быть не готовы к новым ситуациям или изменениям в окружении, что также может вызвать сильные эмоции.

«Справиться с детскими истериками может быть сложно, но правильная реакция родителей может существенно помочь в этой ситуации. Для родителей важно помнить, что это часть нормального развития ребенка. Вместо того чтобы воспринимать их как проблему, стоит рассматривать их как возможность для обучения ребенка навыкам саморегуляции и эмоционального интеллекта», — рассказала Масленникова.

Во-первых, врач посоветовала сохранять спокойствие. Ваша реакция на истерику может повлиять на ее развитие. Постарайтесь оставаться спокойными и не поддаваться эмоциям. Это поможет ребенку почувствовать, что он в безопасности.

«Признайте чувства ребенка: дайте понять, что вы понимаете его эмоции. Скажите что-то вроде: "Я вижу, ты очень расстроен" или "Я понимаю, что ты злишься". Это поможет ребенку чувствовать себя услышанным», — продолжила специалист.

Также детский психолог посоветовала предложить ребенку обнять его или успокоить. Иногда физический контакт может помочь — объятия или просто прикосновение могут успокоить ребенка и помочь ему вернуться к нормальному состоянию.

«Отвлеките внимание. Если это уместно, попробуйте отвлечь ребенка от источника его волнения. Предложите ему заняться чем-то интересным или перейти к другой деятельности», — добавила Масленникова

При этом она обратила внимание, что важно устанавливать границы. Так, если истерика связана с нарушением правил (например, нежелание убирать игрушки), важно четко обозначить границы и объяснить последствия поведения.

«Дайте ребенку время успокоиться. Иногда лучше просто дать ребенку время, чтобы он сам пришел в себя. Не стоит торопить его, если он не готов», — подчеркнула детский психолог.

Также специалист перечислила действия, которые нельзя делать при истерике у ребенка. Во-первых, нельзя кричать и угрожать, так как это может только усугубить ситуацию и вызвать еще большее сопротивление, а также негативно сказаться на доверии ребенка.

Не игнорируйте чувства ребенка — уменьшение значимости его эмоций (например, фразы «перестань капризничать» или «это не так уж важно») может привести к тому, что ребенок почувствует себя непонятым.

«Не поддавайтесь манипуляциям. Если истерика направлена на получение чего-то (например, сладостей или игрушек), не следует сдаваться. Это может закрепить поведение как способ достижения желаемого», — добавила специалист.

Кроме того, детский психолог посоветовала не отказываться от своих принципов — если вы уже установили правила, старайтесь их придерживаться, даже когда ребенок истерит. Непоследовательность может запутать ребенка и вызвать еще большее беспокойство.

Не оставляйте ребенка одного в состоянии истерики — полное игнорирование может привести к тому, что ребенок будет чувствовать себя одиноким и заброшенным. Лучше находиться рядом, пока он успокаивается.