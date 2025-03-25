Виновата газонокосилка: масштабные пожары в Южной Корее

Александр Котлеткин
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Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто с высоты
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Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто с высоты 
© EPA/TACC
Горящая деревня в провинции Кенсан-Пукто
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Горящая деревня в провинции Кенсан-Пукто 
© EPA/TACC
Местные жители наблюдают за тушением пожара
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Местные жители наблюдают за тушением пожара 
© EPA/TACC
Пожарные на руинах сгоревшего буддийского храма
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Пожарные на руинах сгоревшего буддийского храма 
© EPA/TACC

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Учащиеся начальной школы в защитных масках по дороге в школу
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Учащиеся начальной школы в защитных масках по дороге в школу  
© EPA/TACC
Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто с высоты
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Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто с высоты 
© EPA/TACC
Тушение лесного пожара в провинции Кенсан-Пукто
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Тушение лесного пожара в провинции Кенсан-Пукто 
© EPA/TACC
Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто с высоты
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Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто с высоты 
© EPA/TACC
Тушение лесного пожара в провинции Кенсан-Пукто
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Тушение лесного пожара в провинции Кенсан-Пукто 
© EPA/TACC

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Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто
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Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто 
© EPA/TACC
Местный житель осматривает разрушенный дом после лесного пожара
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Местный житель осматривает разрушенный дом после лесного пожара 
© EPA/TACC
Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто с высоты
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Лесной пожар в провинции Кенсан-Пукто с высоты 
© legion-media.ru

В Южной Корее продолжают бушевать сильные лесные пожары в провинции Кенсан-Пукто в 180 км от Сеула. Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, в результате бедствия не менее четырех человек погибли и еще 11 пострадали. Огонь также уничтожил 16 домов, две фабрики, девять складов и два храма. Из-за пожара пришлось эвакуировать 3,3 тыс. человек.

Несмотря на то, что в тушении пожара принимают участие 6,7 тыс. человек и 110 специализированных вертолетов, остановить распространение огня пока не удается из-за сильного ветра.

Как сообщают местные власти, причиной первого пожара в Санчхоне, который вспыхнул в пятницу, стала искра от газонокосилки.

Кадры тушения пожаров в Южной Корее — в галерее "Рамблера".