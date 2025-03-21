Яна Рудковская высказала свое мнение о том, что случилось с пропавшей в Дубае моделью Марией Ковальчук

Накануне вечером в Дубае нашли пропавшую несколько дней назад 20-летнюю модель Марию Ковальчук. Девушку обнаружили на обочине дороги с переломами рук, ног и позвоночника. К настоящему моменту Марии сделали четыре операции, она в критическом состоянии и не может говорить. Родные опасаются, пишет SHOT, что Мария Ковальчук попала в сексуальное рабство, где её несколько дней насиловали, а после выбросили прямо на дорогу. Шокирующую историю не оставила без внимания Яна Рудковская и высказалась о ней в своем Telegram-канале.

«Очень страшная и подозрительная история произошла с пропавшей моделью в Дубае… Украинская модель, 20-летняя Мария Ковальчук улетела туда в феврале по работе, а спустя месяц её нашли парализованной на обочине дороги без документов и телефона. Есть и другая подробность... В Сети имеются данные, что она могла заниматься экспортом... Это очень рискованная "профессия". Женщины, которые туда идут, должны понимать риски. Но даже это не служит поводом , чтобы с девушкой так жестоко обращались», — написала продюсер.

Ранее страшную новость прокомментировала юрист Екатерина Гордон. «Модель Марию Ковальчук нашли при смерти на обочине в ОАЭ после вечеринки с арабскими шейхами. Сейчас в крайне тяжелом состоянии в больнице. Скандал с вечеринками Porto Party в англоязычном сегменте гремит уже больше года. В сети гуляют видео, где предположительно "шейхи" избивают девушек, стригут волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить…», — написала Катя в одном из своих Telegram-каналов «Президент Гордон».

Также сегодня о трагедии Марии Ковальчук высказалась модель и экс-участница «Дома-2», работавшая в эскорте, раскрыв шокирующие подробности такого рода деятельности. На данный момент новой информации о состоянии Марии Ковальчук нет.

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