Кинокритик Сычев: Запрет турецких сериалов в России противоречит Конституции

Движение «Ветераны России» потребовало запретить турецкие сериалы в РФ. Ранее с такой идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, актеры в них играют плохо, это «дурновкусие», а также в картинах нет никакой культурной ценности.

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Кинокритик, продюсер Сергей Сычев напомнил, что совершеннолетнему человеку ничего нельзя запретить смотреть и читать.

— Мы же все взрослые люди. Можно, наверное, что-то ограничить для детей, если так считают их родители — это они отвечают за воспитание детей. А совершеннолетний человек, наверное, может сам решить, какие сериалы и фильмы ему смотреть, какие книги читать. Это первое. И второе: у нас цензура запрещена Конституцией, как известно. Поэтому даже если кому-то не нравятся сериалы, как можно их запретить, если это будет противоречие Конституции? — отметил эксперт.

По словам Сычева, можно выслушивать недовольство в адрес турецких, корейских, американских или российских сериалов, однако каждый продолжит смотреть то, что считает нужным, сообщает 360.ru.

Общественное движение «Ветераны России» направило обращения в Роскомнадзор, Государственную думу и Министерство культуры с просьбой запретить трансляцию турецких сериалов в стране. Об этом сообщил председатель движения Ильдар Резяпов.

Похожего мнения придерживается депутат Брянской облдумы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, распространение таких картин наносит вред традиционным российским ценностям.