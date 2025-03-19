Оппозиция Турции заблокировала работу парламента из-за задержания мэра Стамбула

СТАМБУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Депутаты основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) заблокировали работу генассамблеи парламента, собравшись у трибуны в знак протеста в связи с задержанием партийного коллеги, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Заседание генассамблеи было отложено, сообщает телеканал Halk TV.

Заместитель председателя парламентской фракции НРП Али Махир Башарыр обвинил власти страны в нарушении законов и игнорировании воли народа. "Вы растоптали демократию и закон, вы игнорируете волю 86 млн человек. Имамоглу может быть кошмаром для вас, но он надежда для 86 млн человек", - заявил парламентарий.

Лидер НРП Озгюр Озель, прибывший в Стамбул для поддержки Имамоглу, ранее призвал все ее региональные филиалы провести в среду акции в связи с задержанием мэра Стамбула. Он обвинил турецкие власти в "попытке переворота" и стремлении воспрепятствовать проведению 23 марта праймериз в НРП, на котором Имамоглу, как ожидается, будет определен кандидатом в президенты от оппозиции.

Власти Стамбула запретили проведение в городе до 23 марта митингов и демонстраций, а также любых шествий и публичных заявлений для прессы. Как сообщает телеканал Sözcü, полиция применила силу против студентов Стамбульского университета, которые устроили акцию протеста в связи с задержанием Имамоглу. Есть пострадавшие, их число не уточняется.