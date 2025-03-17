Сексолог заявила, что ношение мини-юбок не повлияет на демографическую ситуацию

Не исключён рост числа изнасилований. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила врач-психотерапевт Лариса Никитина. «Каким образом ношение короткой юбки повлияет на повышение демографии? Это может максимум повлиять на количество изнасилований. Призыв носить короткие юбки — большей глупости сказать нельзя. Как это может повлиять на демографию? Чтобы поднимался прирост населения, у людей должны быть условия. Дети рождаются не потому, что люди совокупляются. Это, конечно, фактор, без этого дети не рождаются, но, чтобы люди рожали детей, они должны чувствовать себя в безопасности. Они должны понимать, что у них есть работа, жильё, перспективы. Это не процесс, когда надо пойти совокупиться и родить ребёнка, это совершенно разные процессы». Ранее Виталий Милонов осудил калужского депутата, призвавшего девушек носить мини-юбки для повышения демографии. Евгений Руденко «примитивно мыслит». Ему стоило бы сдерживать «гормональные всплески». Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР предложил девушкам чаще надевать мини-юбки для повышения рождаемости в стране. «Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал он в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях Руденко ответил комментаторам, что у девушек в мини-юбках «шанс выйти замуж увеличивается в разы». По его мнению, женщины «от скромности стали реже замуж выходить». Депутат добавил, что девушки в откровенной одежде могут не нравиться «только геям» (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).