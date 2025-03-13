До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве из-за шторма

В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков из-за сильного дождя в ночь на 15 марта. Такой прогноз сделала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, 14 марта, в пятницу, столица будет находиться в зоне активной фронтальной деятельности, в связи с чем на город ночью обрушится интенсивный дождь. В субботу, 15 марта, в Москве ожидается похолодание и сильный ветер с порывами до 22 м с. Ветер начнёт усиливаться уже в ночные часы, а максимальной скорости достигнет с 14:00 до 19:00. Также возможны дожди, а температура воздуха опустится ниже нуля.