Синоптик Ильин спрогнозировал мокрый снег в выходные ночью в столичном регионе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT о заморозках, которые могут прийти в столичный регион в выходные.

«До пятницы заморозков не ждём. Температура будет в отдельных районах Московской области приближаться к нулю, но до минуса дело не дойдёт. Днём и ночью ожидается преобладание облачной погоды. Благодаря этому ночью и сохранится плюсовая температура», — поделился он.

Предстоящей ночью в Москве будет +5...+7 °С, а по области — +2...+7 °С. Завтра днём в столице до +11...+13 °С, в области ожидается до +9...+14 °С, отметил Ильин.

«Такая же температура будет днём в четверг и пятницу. Даже в отдельных районах может быть +15 °С. Понижения температуры будем ждать на выходные, когда пройдёт холодный атмосферный фронт», — рассказал он.

По словам специалиста, в ночь с пятницы на субботу дело дойдёт и до заморозков. По Московской области может быть до -3 °С.

«Если в предстоящие дни рабочей недели будет идти небольшой дождь, то в ночь на субботу и даже днём по области может быть мокрый снег», — подытожил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о приходе метеорологической весны на всю территорию европейской части страны.